Accord au G7 pour fermer les centrales à charbon sans captage de carbone d'ici à 2035

Les pays du G7 réunis en Italie ont décidé mardi de supprimer progressivement d'ici à 2035 les centrales électriques au charbon sans dispositifs de captage de carbone, une étape importante vers la fin du recours aux combustibles fossiles.

Le charbon est l'énergie fossile la plus polluante et les militants de l'environnement avaient exhorté le G7 - qui comprend l'Italie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis - à montrer l'exemple.