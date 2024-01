Accord de principe des Vingt-sept pour une mission de défense en mer Rouge

L'opération aura pour but de protéger les navires commerciaux en mer Rouge contre les attaques de rebelles houthis depuis le Yémen. Ces derniers ciblent depuis plusieurs semaines les navires qu'ils disent liés à Israël, en solidarité avec les Gazaouis.

L'UE déploiera des navires de guerre européens et des systèmes aéroportés d'alerte précoce dans le but de protéger et défendre les bateaux cargos en cas de menace. Il n'est pas prévu de participer aux opérations des Etats-Unis et du Royaume-Uni contre les positions des Houthis au Yémen.