Accord des Vingt-sept sur de nouvelles règles budgétaires européennes

"Le Conseil a convenu d'un nouveau cadre de gouvernance économique qui garantit à la fois la stabilité et la croissance, avec des règles qui sont équilibrées, réalistes et adaptées aux défis présents et futurs", a affirmé la présidence espagnole, évoquant "un nouvel accord historique" après celui annoncé en matinée avec le Parlement sur la migration et l'asile.