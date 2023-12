Accord sur l'agence européenne contre le blanchiment, Bruxelles parmi les candidates

Le Parlement européen et les États membres (Conseil) sont parvenus mercredi à un accord sur la création d'une nouvelle agence européenne contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Cette nouvelle entité, désignée sous son acronyme anglophone AMLA ("Anti-money laundering authority"), sera notamment chargée de superviser et de coordonner les autorités nationales afin de mieux détecter et combattre les activités douteuses transfrontalières.

Un feu vert sur la localisation du siège (250 employés) de cette nouvelle agence n'a toutefois pas encore été donné. Bruxelles figure parmi les neuf villes candidates, aux côtés de Francfort, Paris, Madrid, Dublin, Rome, Riga, Vilnius et Vienne. Ces villes seront auditionnées par le Parlement et le Conseil.

Dotée de pouvoirs de surveillance et de sanctions afin d'assurer le respect des règles financières européennes, elle supervisera directement une quarantaine d'établissements de crédits et institutions financières jugés les plus à risque, y compris des fournisseurs de services de crypto-actifs.