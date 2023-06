Accord UE pour le visa Schengen numérique

Les négociateurs du Parlement européen et du Conseil (États membres) se sont accordés mardi sur la possibilité de demander un visa en ligne pour l'espace Schengen de libre circulation des personnes, et de remplacer la vignette-visa actuelle par un visa numérique.

Une plateforme unique en ligne réceptionnera les demandes de visa, les données et les paiements, pour les transmettre aux autorités nationales. En cas de déplacement dans plusieurs pays, elle déterminera quel pays reçoit la demande, souvent en fonction de la durée du séjour.

L'idée, soumise par la Commission en avril 2022, est de réduire les coûts et la difficulté des démarches, tout en améliorant la sécurité et en harmonisant les pratiques, en combinaison avec le système européen de gestion des frontières.

Une partie de la procédure de visa dans l'UE a déjà été numérisée, mais les demandes de visa et les vignettes qui les valident restent sous format classique. En vertu des nouvelles règles proposées, les visas seront délivrés au format numérique, sous la forme d'un code-barres 2D signé cryptographiquement. Cela devrait réduire les risques en matière de sécurité liés à la contrefaçon et au vol de vignettes-visas.

"Les voyageurs ne devront plus demander des visas pour la Suède, la France ou la Slovénie, mais un visa pour l'UE via la plateforme unique. Ils pourront télécharger le visa numérique sur leur smartphone", a commenté le rapporteur, Matjaz Nemec (S&D).

Dès lors, et sauf exceptions, le déplacement en personne au consulat ne sera plus nécessaire que pour les premières demandes, pour les personnes dont les données biométriques ne sont plus valides ou celles disposant d'un nouveau document de voyage, selon la présidence suédoise du Conseil.