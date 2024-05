Actifs russes pour aider Kiev: le G7 Finances vise un accord de principe

Les ministres des Finances du G7 réunis en Italie devraient jeter samedi les bases d'un accord de principe sur l'utilisation des intérêts des actifs russes gelés pour aider Kiev, mais la décision finale reviendra au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement prévu mi-juin.

Cette réunion intervient au moment où sur le terrain, l'Ukraine a assuré vendredi avoir "arrêté" l'assaut russe sur la région de Kharkiv, en cours depuis deux semaines et avoir commencé une contre-attaque dans ce secteur du nord-est. Mais les combats continuent et l'armée ukrainienne a reconnu samedi des "succès partiels" russes et une "situation tendue" dans le secteur plus au sud d'Ivanivka.