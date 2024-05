Actifs russes pour l'Ukraine: Yellen appelle le G7 à être " ambitieux"

"Nous soutenons la décision de l'UE d’utiliser les bénéfices exceptionnels générés par ces actifs, mais nous devons aussi poursuivre nos efforts collectifs en faveur d’options plus ambitieuses, en prenant en compte tous les risques associés et en agissant ensemble", a lancé la secrétaire américaine au Trésor Janet Jellen, au premier jour de leur réunion à Stresa, dans le nord de l'Italie.

Ce sujet épineux devrait dominer les échanges des ministres des Finances et banquiers centraux des sept pays les plus riches du monde, qui se concertent jusqu'à samedi sur les rives du Lac Majeur pour préparer le terrain en vue du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement prévu mi-juin dans les Pouilles (sud).

Sur la table de négociations figure la proposition des Etats-Unis visant à accorder à l'Ukraine jusqu'à 50 milliards de dollars de prêt garanti par les futurs bénéfices engendrés par les 300 milliards d'euros d'avoirs de la Banque centrale de Russie gelés par le G7 et l'Europe.

Les sanctions à l'égard de Moscou et la menace commerciale chinoise figureront aussi en haut de leur agenda dominé par les tensions mondiales.