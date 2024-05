Actifs russes pour l'Ukraine: Yellen appelle les pays du G7 à être "plus ambitieux"

"Nous soutenons la décision de l’UE d’utiliser les bénéfices exceptionnels générés par ces actifs, mais nous devons aussi poursuivre nos efforts collectifs en faveur d'options plus ambitieuses, en prenant en compte tous les risques associés et en agissant ensemble", a déclaré Janet Yellen lors du G7 Finances à Stresa, en Italie.

La secrétaire américaine au Trésor a appelé jeudi les pays du G7 à être "plus ambitieux" dans l'utilisation des actifs russes gelés par les pays occidentaux pour aider l'Ukraine.

Les ministres des Finances et banquiers centraux des sept pays les plus riches du monde se réunissent jusqu'à samedi à Stresa, sur les rives du Lac Majeur, pour préparer le terrain en vue du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement prévu mi-juin dans les Pouilles (sud).

Sujet épineux, le projet de financer l'aide cruciale à l'Ukraine par les intérêts générés par les 300 milliards d'euros d'avoirs de la Banque centrale de Russie gelés par le G7 et l'Europe sera scruté à la loupe.

L'UE a fait un premier pas en adoptant début mai un accord pour saisir les revenus provenant des avoirs de la Russie gelés afin d'armer l'Ukraine, une manne qui représentera entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an.