Action contre la nomination de Wopke Hoekstra comme Commissaire européen pour le Climat

Les manifestants, vêtus de costumes noirs pour symboliser l'enterrement du Green Deal si un ex-cadre de Shell en venait à occuper un tel poste, se sont réunis devant la Commission européenne dès 12h30. Sur fond de musique d'enterrement, ils ont déposé, à tour de rôle, une fleur sur le cercueil du Pacte Vert, bricolé pour l'événement. "Nous nous opposons à ce qu'un ancien cadre de Shell se charge de la politique climatique européenne. Nous demandons au Parlement européen de ne pas approuver sa nomination", a déclaré un des organisateurs du rassemblement et membre du mouvement citoyen "Rise for Climate", Larry Moffett.

Le rassemblement entendait soutenir la campagne de pétition lancée par l'organisation We Move Europe, et signée par plus de 100.000 citoyens européens, qui vise à empêcher l'ancien cadre de la compagnie pétrolière d'accéder au poste de Commissaire européen pour le Climat.

Avant sa carrière politique, l'ancien ministre des Finances néerlandais (2017-2022) et des Affaires étrangères (2022-2023) a en effet occupé le poste de directeur commercial de la multinationale pétrolière Shell de 2002 à 2006, suivi d'un passage par le cabinet de conseil international McKinsey.