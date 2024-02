Affaire de pédocriminalité en Hongrie: la présidente présente sa démission

"Je m'excuse auprès de ceux que j'ai blessés et de toutes les victimes qui ont pu avoir l'impression que je ne les soutenais pas. Je suis, j'étais, et je resterai en faveur de la protection des enfants et des familles", a ajouté cette ancienne ministre de la politique familiale, âgée de 46 ans. Elle était devenue en mars 2022 la première femme à occuper cette fonction essentiellement protocolaire.

La polémique a été provoquée par le pardon accordé en avril 2023, à l'occasion de la visite du pape François à Budapest, à un ancien directeur adjoint d'un foyer pour enfants, condamné en 2022 à plus de trois ans de prison pour avoir couvert les agissements de son supérieur. Depuis la révélation par le site d'investigation 444 la semaine dernière de cette décision, l'opposition appelait à son départ et la colère montait dans le pays.

Quelques minutes après le discours de Mme Novak, une autre alliée de Viktor Orban, Judit Varga, a également annoncé son "retrait de la vie publique" pour avoir donné son aval en tant que ministre de la Justice - un poste qu'elle avait quitté cet été pour mener la campagne des européennes. "Je renonce à mon mandat de députée et à la tête de la liste au Parlement européen", a-t-elle déclaré sur Facebook.