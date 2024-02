Agression à la gare de Lyon: l'assaillant toujours en garde à vue

La garde à vue de l'homme de 32 ans qui a blessé trois personnes dont une grièvement samedi matin gare de Lyon à Paris était toujours en cours lundi midi, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Mis en cause dans cette enquête ouverte pour tentative d'assassinats, sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures et devrait donc s'achever au plus tard lundi soir ou mardi.