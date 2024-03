Agriculture: les 27 divisés sur les restrictions à imposer à l'Ukraine

"Nous sommes suffisamment de pays pour avoir une minorité de blocage, pour demander l'évolution" du texte, a averti le ministre français Marc Fesneau.

C'est un motif de la colère agricole: l'UE accorde depuis 2022 à Kiev une exemption de droits de douane pour soutenir le pays face à l'invasion russe. Les agriculteurs européens accusent l'afflux de produits ukrainiens de plomber les prix locaux et de relever d'une concurrence "déloyale", faute de satisfaire aux mêmes normes.

Négociateurs des Etats et eurodéputés se sont accordés le 20 mars pour reconduire l'exemption douanière pour un an, à partir de juin, mais en plafonnant les importations de volailles, oeufs, sucre, maïs et avoine aux volumes importés en 2022-2023, au-dessus desquels des tarifs seraient réimposés.