Aide transfrontalière à la Syrie: la Russie met son veto à une prolongation de 9 mois

Les 15 membres du Conseil tentaient depuis des jours de trouver un compromis pour étendre ce mécanisme qui permet d'acheminer depuis la Turquie, sans autorisation de Damas, nourriture, eau ou médicaments aux habitants du nord-ouest de la Syrie.

L'Onu, les humanitaires et une majorité de membre du Conseil réclamant une extension d'au moins un an pour permettre une meilleure organisation de l'aide, ainsi que la Suisse et le Brésil, en charge de ce dossier, avaient au départ soumis un projet de texte proposant douze mois.