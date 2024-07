"Alerte rouge" à la chaleur en Europe de l'Est et du Sud

Sharon ARONOWICZ

Habitants et touristes qui étouffent, forêts qui brûlent et même retour de sauterelles en Italie : depuis plus d'une semaine, une nouvelle vague de chaleur aux conséquences désastreuses frappe les pays d'Europe de l'Est et la Grèce, rejointe depuis quelques jours par le reste du pourtour méditerranéen.

"On ne peut pas dormir. Sans clim', c'est intenable" : Alexandre Tudor, un jeune vivant à Bucarest, n'en peut plus après que la Roumanie est passée en niveau d'alerte le 7 juillet. A l'image de la capitale roumaine, toute l'Europe de l'Est suffoque, subissant déjà sa troisième vague de chaleur de l'année.