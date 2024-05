Allemagne : de grands groupes entrent en campagne contre l'extrême droite

"Trente entreprises allemandes se rassemblent dans une alliance pour la diversité, l'ouverture et la tolérance", ont-elle indiqué dans une tribune, signée par des poids lourds comme BASF, BMW, Siemens, Deutsche Bank mais aussi des PME et des startups.

Cette initiative vise à déployer une "campagne" sur les réseaux sociaux, afin d'appeler leur "1,7 million de salariés" à "mettre en avant l'importance de l'unité européenne pour la prospérité, la croissance et l'emploi".

"L'exclusion, l'extrémisme et le populisme sont des menaces pour l'attractivité de l'Allemagne et notre prospérité", déclarent-elles dans la tribune baptisée "we stand for value" (Debout pour nos valeurs, ndlr).

Cette prise de position, inhabituelle pour le monde économique allemand, intervient alors que les sondages prévoient que le parti d'extrême-droite AfD obtienne environ 15% des voix aux élections européennes de juin prochain, en deuxième place derrière les conservateurs.