Allemagne: des perquisitions et arrestations dans le cadre d'un trafic d'êtres humains

De nombreuses perquisitions ont été effectuées dans quatre États régionaux allemands dans le cadre d'une opération coordonnée par Europol contre un trafic présumé d'êtres humains. En Belgique, le parquet de Bruges et la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale ont également été sollicités. Quinze personnes ont été placées sous mandat d'arrêt par les autorités belges et françaises.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur allemand a, de son côté, précisé que cette opération avait lieu simultanément mercredi matin en Hesse, en Bavière, dans le Schleswig-Holstein et en Rhénanie-du Nord, avec plusieurs mandats d'arrêt européens à la clé. Les personnes arrêtées sont suspectées d'avoir fait passer des migrants par la Manche.

Europol a précisé dans un communiqué que l'opération avait permis de démanteler l'un des réseaux les plus actifs en matière de migration clandestine par la Manche. L'enquête qui a duré plus de 18 mois, portait sur un réseau irako-kurde soupçonné d'acheminer de la France vers le Royaume-Uni des candidats à l'exil du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est. Les migrants voyageaient dans des embarcations gonflables très précaires.