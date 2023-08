Allemagne : deux soldats américains soupçonnés d'un homicide lors d'une fête foraine

Dans la nuit de samedi à dimanche, une altercation a éclaté entre plusieurs personnes lors de la fête foraine de la petite ville de Wittlich, située dans l'Etat de Rhénanie-Palatinat, entre Treves et Coblence. Durant cette bagarre, "un homme de 28 ans a été poignardé à mort", et "quatre personnes, deux hommes et deux femmes, se sont éloignés de la scène de crime", a relaté la police, citant des témoins.

Au sein des membres du groupe en fuite, rapidement identifiés, "les soupçons se sont renforcés contre les deux hommes, âgés de 25 et 26 ans", que la police a arrêtés et remis aux autorités américaines. Celles-ci se chargeront du dossier, "conformément aux statuts de l'OTAN", a-t-elle précisé.