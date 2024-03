Allemagne: fin d'un long conflit social à la Deutsche Bahn

"Le syndicat des conducteurs de locomotives allemands (GDL) et la Deutsche Bahn ont conclu un accord tarifaire", a indiqué la GDL dans un communiqué, ajoutant que le contenu de l'accord sera détaillé mardi.

La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn et le syndicat des conducteurs de train ont annoncé lundi un accord sur leurs négociations salariales après des mois d'impasse et une vague de grèves qui ont pesé sur le climat économique du pays.

Un porte-parole de la Deutsche Bahn a confirmé à l'AFP qu'un accord de sortie de crise avait été trouvée, conviant les médias à une conférence de presse mardi.

Cet accord va mettre fin à l'un des conflits sociaux les plus durs, et les plus coûteux, auxquels a été confronté le rail allemand ces dernières années.

Le syndicat GDL a organisé depuis fin 2023 une série de six grèves, certaines de plusieurs jours d'affilée, provoquant des perturbations massives dans le trafic passager et fret. La dernière grève remonte à la mi-mars.