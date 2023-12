Allemagne: le chancelier visite des zones menacées d'inondations

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a annoncé dimanche une visite de zones menacées d'inondations dans le pays à la suite de fortes pluies, qui mobilisent les autorités et les secours dans plusieurs régions depuis plus d'une semaine.

Il compte se rendre en milieu de journée en Basse-Saxe, une des régions les plus touchées dans le nord du pays, pour "s'informer sur la situation générale concernant les crues, les mesures de protection prises et l'évolution à prévoir", selon un communiqué publié par ses services.

Il sera accompagné du ministre-président de la région, Stephan Weil, et doit notamment se rendre dans la localité de Verden an der Aller, où les deux responsables vont rencontrer la population affectée et les personnels des services de secours et des catastrophes naturelles.