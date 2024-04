Allemagne : le marché des voitures électriques chute en mars

C'est la deuxième baisse consécutive, après une chute de 12,6% des immatriculations sur un an en février.

Et le coup de frein est encore plus marqué parmi les ventes de voitures électriques, en baisse de 29% en mars sur un an, victimes de l'inflation, et surtout de l'arrêt des aides gouvernementales malgré les rabais accordés par la plupart des constructeurs.

"Cette décision politique a entraîné une grande incertitude sur le marché", explique Constantin Gall, expert sur secteur au cabinet EY.