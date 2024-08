Allemagne: le moral des entrepreneurs en chute libre, selon l'IFO

Cet indicateur très suivi de la conjoncture économique, basé sur un questionnaire mensuel adressé à 9.000 chefs d'entreprises, a perdu 0,4 point sur un mois, à 86,6 points, a annoncé l'institut bavarois dans un communiqué.

Après une série de hausses en début d'année, l'IFO ne cesse de piquer du nez depuis mai.

"L'économie allemande s'enfonce dans la crise", commente Clemens Fuest, président de l'IFO, dans un communiqué.

L'indice a sensiblement baissé dans le secteur manufacturier, où les affaires en cours sont jugées moins bonnes et les attentes pour les six mois à venir sont tombées au plus bas depuis février, détaille l'institut.