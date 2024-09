Les sociaux démocrates du chancelier Olaf Scholz ont devancé dimanche de peu l'extrême droite dans une élection régionale dans le Brandebourg, dans l'est de l'Allemagne, selon des sondages sorties des urnes, publiés par les télévisions publiques ARD et ZDF.

Le SPD a obtenu entre 32 et 31% des voix, et l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) entre 30% et 29%, ont indiqué les deux chaînes.