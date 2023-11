Allemagne: le trafic ferroviaire fortement perturbé par une grève

Des voyageurs interrogés par l'AFP sur un quai de gare à Berlin réagissaient le plus souvent avec colère ou incompréhension.

Le mouvement de grève d'une journée a débuté mercredi soir et devait durer jusqu'à jeudi 18 heures (17H00 GMT).

Durant cette période il demande 555 euros de plus par mois en moyenne, une réduction de la durée de travail de 38 à 35 heures sans perte de salaire et une prime non imposable de 3.000 euros pour compenser l'inflation.

Le GDL représente environ 10.000 salariés dans ses négociations avec la Deutsche Bahn, dont les conducteurs mais aussi les agents travaillant dans les trains.