Allemagne: les conducteurs de train appelés à une grève de six jours

Les conducteurs de train en Allemagne sont appelés à une grève de six jours à partir de mercredi, la plus longue jusqu'ici dans leur bras de fer sur les salaires et le temps de travail avec l'opérateur Deutsche Bahn (DB), a annoncé lundi le syndicat GDL.

Le syndicat GDL reproche à la DB de "poursuivre sans relâche sa politique de refus et de confrontation", selon un communiqué. L'opérateur ferroviaire public a accusé le syndicat d'"agir de manière absolument irresponsable" avec cette nouvelle grève.