Allemagne : les libéraux votent pour leur maintien dans la coalition gouvernementale

En Allemagne, les membres du parti libéral ont voté lundi à une courte majorité en faveur de leur maintien dans le gouvernement de coalition avec le SPD et les Verts, malgré des tensions croissantes et de mauvais résultats électoraux.

Cette consultation - dont le résultat n'avait toutefois aucune valeur contraignante - avait été lancée dans la foulée d'une lettre ouverte rédigée par des opposants internes après une série de mauvais résultats électoraux ces derniers mois.

Le parti a notamment subi deux revers en octobre dernier lors de scrutins régionaux. En Hesse (ouest), il a à peine dépassé le cap des 5% lui permettant d'être représenté au Parlement, tandis qu'en Bavière (sud) il n'a même pas atteint ce score.

La coalition fait plus globalement face à de plus en plus de défiance dans le pays, sur fond de crise industrielle et de récession, et alors que la résurgence de la question migratoire profite au parti d'extrême droite AfD.