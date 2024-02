Allemagne: Lufthansa appelle à des négociations rapides après le début de la grève

Lufthansa caractérise le mouvement d'"escalade incompréhensible et totalement inappropriée". L'entreprise indique avoir proposé au syndicat Verdi de poursuivre les négociations à tout moment et précise que la proposition reste d'actualité.

Cette grève est prévue jusqu'à vendredi soir et ne concerne que certaines catégories du personnel au sol, les employés et stagiaires chargés de la technique et de la formation. Les passagers ne sont pas affectés par l'action.