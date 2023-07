Allemagne: quatre interpellations après le vol de pièces en or valant plusieurs millions

Quatre suspects ont été interpellés en Allemagne pour le vol de plusieurs centaines de pièces celtiques en or dans un musée en novembre 2022, a appris mercredi l'agence de presse allemande DPA. Au total, les voleurs avaient dérobé 483 pièces valant plusieurs millions d'euros.

Les quatre suspects ont été arrêtés au cours d'une opération de police menée dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dans le nord de l'Allemagne. Selon les enquêteurs, le dossier fait état de "preuves accablantes". Une partie des pièces dérobées ont été retrouvées au cours de l'enquête et saisies.

Dans la nuit du 22 novembre 2022, des cambrioleurs avaient fait irruption dans le musée d'histoire celtique et romaine à Manching, en Haute-Bavière, et avaient emporté 483 pièces en or datant d'un siècle avant Jésus-Christ. La valeur de leur butin historique se chiffre en millions d'euros.