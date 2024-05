Allemagne: un ex-officier condamné pour espionnage au profit de la Russie

La justice allemande a condamné lundi un ancien officier de l'armée à trois ans et demi de prison pour avoir transmis des informations militaires confidentielles à la Russie, après le début de l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Moscou.

En mai 2023, l'ex-officier "a approché le consulat général russe à Bonn et l'ambassade russe à Berlin et a offert sa coopération", selon l'acte d'accusation. L'homme travaillait alors avec le grade de capitaine dans le principal service d'informatique et de logistique de la Bundeswehr, chargé notamment de la gestion des équipements militaires.

Thomas H. était accusé d'avoir photographié et transmis, outre plusieurs fichiers informatiques sauvegardés, d'anciens documents sur l'utilisation des munitions et de la technique aéronautique.

Le prévenu avait reconnu, lors de son procès, avoir proposé ses services en tant qu'espion et avait expliqué son acte par sa crainte d'une escalade nucléaire dans la guerre contre l'Ukraine et par sa volonté de protéger sa famille. C'est ainsi qu'il aurait eu "l'idée stupide", a-t-il dit, de s'adresser au consulat russe.