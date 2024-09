Allemagne: un important feu de forêt dans les montagnes du centre du pays

Environ 150 pompiers, avions et hélicoptères ont été déployés sur le mont Brocken et la zone environnante a été bouclée, selon les autorités du district de Harz, situé dans le Land de Saxe-Anhalt.

Plusieurs incendies se sont déclarés vendredi dans le massif montagneux du Harz avant de fusionner dans la soirée pour former un immense feu de forêt.

Mais l'incendie faisait toujours rage samedi et un avion et un hélicoptère ont de nouveau été envoyés en soutien au travail des pompiers, selon la même source. Trois autres avions et un autre hélicoptère devraient se joindre ultérieurement aux efforts déployés contre le feu.

Les randonneurs et les touristes ont été invités à quitter la zone et la chaîne de télévision locale NDR a rapporté que 500 personnes avaient été évacuées en bus vendredi après-midi.

Un important incendie de forêt s'était déclaré dans les montagnes du Harz en septembre 2022. Les autorités avaient alors déclaré l'état d'urgence et des centaines de pompiers avaient lutté contre l'incendie pendant des jours.