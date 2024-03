Allemagne: vers une paralysie des transports ferroviaire et aérien

Les voyageurs allemands se préparent cette semaine à souffrir après des appels à la grève chez Lufthansa et à la Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire nationale, derniers exemples d'un climat social qui se raidit nettement dans le pays en raison de l'inflation.

Ces mouvements vont écorner un peu plus l'image dont a longtemps joui le pays de paix sociale et de règlements pacifiques des conflits entre employeurs et représentants du personnel grâce à une culture de cogestion héritée de l'après-guerre.