Amnesty réclame un procès pour les responsables russes de l'invasion de l'Ukraine

"La communauté internationale doit mettre tout en œuvre pour s'assurer que les responsables de crimes contre l'humanité aient à répondre de leurs actes", a demandé mercredi Markus Beeko, secrétaire général d'Amnesty International Allemagne. "Cela implique qu'une enquête soit ouverte sur les agissements des plus hauts gradés et d'autres hauts responsables."

Les troupes russes ont, depuis la date de l'invasion le 24 février 2022, commis des crimes de guerre et diverses violations du droit humanitaire international, telles que des exécutions, des violences sexuelles et genrées, des attaques contre des infrastructures et des abris civils, des enlèvements ou encore des assassinats à grande échelle par le biais de bombardements, estime Amnesty. L'invasion est un acte d'agression en violation du droit international et a provoqué une catastrophe sur le plan des droits humains.

Les habitants d'Ukraine ont vécu des horreurs inimaginables au cours des 12 derniers mois, affirme Markus Beeko. "Ils méritent que justice leur soit rendue et d'être indemnisés pour les souffrances physiques, mentales et économiques que leur ont infligées Vladimir Poutine et les forces russes". La communauté internationale a le devoir de confronter les auteurs de ces faits à leurs responsabilités, selon lui.