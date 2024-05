Amputé des quatre membres, un député britannique ovationné à son retour au Parlement

Il se présente comme le premier "député bionique". Un élu britannique a été ovationné pour son retour au Parlement mercredi, huit mois après un choc septique qui a entraîné l'amputation de ses deux jambes et ses deux bras.

Bien décidé à continuer de siéger, l'élu de 57 ans, qui se décrit comme "bionique" en référence à ses prothèses, a fait sa rentrée à l'occasion de la séance hebdomadaire des questions au Premier ministre Rishi Sunak.

Accueilli par une ovation debout dans la chambre des Communes, il a levé le bras, brandissant sa prothèse, puis, lors de la séance, a pris la parole. Visiblement ému, il a fait rire ses collègues parlementaires en s’excusant d'avoir enfreint les règles rigides du Parlement britannique, comme l'interdiction d’applaudir.

"Je porte des baskets, mon pied en plastique ne rentrait pas dans mes chaussures, et ma veste était trop petite pour le bras bionique !" s'est-il exclamé, remerciant sa famille et sa femme pour leur dévouement et les soignants pour l'avoir sauvé alors qu'il était "près de la mort".