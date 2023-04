Angleterre: le fair-play financier n'inquiète pas le club de Wrexham

Le club gallois de Wrexham, racheté il y a deux ans et demi par les acteurs américains Ryan Reynolds et Rob McElhenney et sur le point de renouer avec le football professionnel, ne redoute pas les règles de fair-play financier, a assuré lundi son directeur exécutif, Humphrey Ker.

Le club, autrefois contrôlé par ses supporters et repris par le duo hollywoodien en septembre 2020, a assuré samedi sa remontée dans le football professionnel après 15 ans d'attente, en scellant son titre dans l'English National League (D5, semi-professionnelle).