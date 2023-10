Angleterre: le tronc du célèbre arbre abattu enlevé, appel aux idées pour lui rendre hommage

Son abattage, un acte de "vandalisme", avait attristé tout le pays il y a deux semaines: le Sycamore Gap, un des arbres les plus connus du Royaume-Uni, a été découpé jeudi et enlevé par les autorités du mur d'Hadrien sur lequel il était tombé.

Rendu notamment célèbre dans le monde entier par le film "Robin des Bois, Prince des Voleurs", sorti en 1991 dans lequel on voyait Kevin Kostner et Morgan Freeman marcher devant lui, cet érable deux fois centenaire avait été abattu délibérément fin septembre et la police enquête toujours pour trouver le ou les auteurs.