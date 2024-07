Angleterre: violents affrontements entre policiers et manifestants après une attaque au couteau

La police interroge un adolescent de 17 ans arrêté peu après l'attaque au couteau de lundi mais n'a donné aucune indication pour l'instant sur un possible mobile. Elle se contente d'affirmer que la piste terroriste n'est pas retenue en l'état.

De violents affrontements ont opposé mardi soir policiers et manifestants à Southport, ville du nord-ouest de l'Angleterre où une attaque au couteau lors d'un cours de danse autour de la musique de Taylor Swift a coûté lundi la vie à trois fillettes, a constaté un journaliste de l'AFP.

La police de Merseyside a annoncé qu'un de ses agents avait eu vraisemblablement le nez cassé dans les affrontements, et "soupçonne" les manifestants d'être des "soutiens" de la Ligue de défense anglaise (EDL), un mouvement d'extrême droite.

Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, un véhicule de police apparaît en feu et des manifestants lançaient des projectiles sur les forces de l'ordre, et semblaient avoir pour cible une mosquée locale.

Mardi soir, une centaine de manifestants ont allumé des feux et affronté les forces de l'ordre, selon un journaliste de l'AFP présent sur les lieux, où s'élevaient d'épais panaches de fumée.

"Des agents déployés sont actuellement confrontés à des comportements criminels et de la violence, des bouteilles et des poubelles sont lancées sur eux", a ajouté la police.

Les affrontements ont éclaté à Southport peu après une veillée dans le centre de cette ville balnéaire, traumatisée, où des centaines de personnes se sont rassemblées en début de soirée et ont observé une minute de silence.

La révélation plus tôt par la police de l'identité des trois fillettes décédées, âgées de six, sept et neuf ans, a encore accentué le choc après le drame qui a eu lieu lundi, en pleines vacances scolaires, lors d'une activité pour enfants autour de la musique de la star américaine Taylor Swift.