Anvers dans le top 3 des villes les plus attractives pour les investisseurs étrangers

Ce classement, établi par fDi Intelligence, le centre d'expertise du Financial Times, se concentre sur les grandes villes qui comptent moins de 2 millions d'habitants.

Le rapport de fDi Intelligence révèle également qu'Anvers se classe dans le top dix des catégories "général", "connectivité" et "potentiel économique". "La ville se distingue notamment par son potentiel économique et sa connectivité, et figure parmi les dix destinations d'investissement les plus prometteuses en Europe", se félicite l'échevine Erica Caluwaerts.