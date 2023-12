Appel à l'Iran pour laisser la famille de Mahsa Amini venir recevoir le prix Sakharov

Ce prix a été décerné en octobre à cette jeune Kurde iranienne de 22 ans décédée l'an passé trois jours après avoir été arrêtée par la police pour non respect du strict code vestimentaire imposé aux femmes, ainsi qu'au mouvement "Femme Vie Liberté" réprimé dans le sang par le pouvoir en Iran.

Plus d'une centaine d'eurodéputés ont appelé Téhéran à laisser la famille de l'Iranienne Mahsa Amini venir en France pour recevoir le prix Sakharov pour les droits humains, décerné à la jeune fille à titre posthume, dans une lettre ouverte diffusée lundi.

Plus haute distinction de l'UE pour les droits humains, il doit être remis mardi au Parlement européen, à Strasbourg. Mais les parents et le frère de Mahsa Amini se sont vus interdire de quitter le territoire iranien pour venir participer à cette cérémonie, avait annoncé samedi à l'AFP leur avocate en France, Me Chirinne Ardakani.

"Cette restriction vise à réduire au silence la famille de Jina Mahsa Amini, en l'empêchant de dénoncer la répression scandaleuse des droits des femmes, des droits humains et des libertés fondamentales par la République islamique en Iran", s'insurgent dans cette lettre ouverte les 118 eurodéputés signataires, parmi lesquels figurent Raphaël Glucksmann (S&D), Frédérique Ries (Renew) et David Lega (PPE).

"Cela fait écho au refus des autorités iraniennes de laisser Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023, se rendre à Oslo pour recevoir son prix", soulignent-ils.