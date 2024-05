Arménie: interpellations de manifestants opposés au transfert de terres à l'Azerbaïdjan

Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, en quête d'un accord de paix pour apaiser enfin des décennies de différends territoriaux et de conflits armés avec Bakou, a approuvé la restitution de villages frontaliers saisis dans les années 1990. Et depuis avril, les deux pays ont entrepris de délimiter leur frontière.

Mais cette décision, perçue par certains comme une concession inacceptable, a entraîné des semaines de manifestations dans la région concernée de Tavouch puis une marche vers la capitale, Erevan, qui a culminé avec une manifestation de dizaines de milliers de personnes le 9 mai. Depuis, d'autres rassemblements ont eu lieu.

Le meneur du mouvement, baptisé "Tavouch au nom de la patrie", est l'archevêque chrétien arménien de cette région, Bagrat Galstanian, 52 ans, qui réclame le départ du Premier ministre.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont déjà affrontés dans deux guerres pour le contrôle d'une région azerbaïdjanaise, le Haut-Karabakh. La première dans les années 1990, remportée par l'Arménie, avait fait plus de 30.000 morts, et la deuxième en 2020, gagnée par l'Azerbaïdjan, a fait plus de 6.000 morts.