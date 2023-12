Arrestation d'un Bélarusse accusé de sabotages ferroviaires en Sibérie pour l'Ukraine

L'"acte de terrorisme" visait à "détruire des infrastructures critiques de transport et d'énergie", a-t-il ajouté.

Un ressortissant du Bélarus né en 1971 a été arrêté dans la région d'Omsk pour "les explosions des 29 et 30 novembre 2023 de deux trains transportant des produits pétroliers" en Bouriatie, dans l'Extrême-Orient russe, a indiqué le FSB dans un communiqué.

Le suspect a "avoué" avoir placé "huit engins explosifs" sur les wagons-citernes de ces trains, agissant sur les ordres des "services de sécurité ukrainiens", ont ajouté les services de sécurité.

Il avait également reçu des instructions "d'un compatriote vivant en Lituanie", ont-ils dit.

Lorsque les trains circulaient dans le tunnel Bessolov de Severomouïsk, le plus long en Russie, et sur sa voie de contournement, "les engins explosifs ont été déclenchés", provoquant l'incendie des réserves de carburant et le blocage temporaire du trafic sur la ligne principale, ont-ils précisé.