Arrestation d'une membre de l'ex-RAF après une longue clandestinité

Partager:

La justice allemande a annoncé mardi l'arrestation d'une membre présumée de l'ex-organisation violente d'extrême gauche Fraction Armée rouge (RAF), responsable de plusieurs attentats en Allemagne, mettant fin à une cavale de plus de 30 ans. Après de longues années d'une enquête marquée par de nombreux revers, il aura suffi d'un "indice décisif en provenance de la population" pour retrouver Daniela Klette, 65 ans, dans un appartement à Kreuzberg, dans le centre de Berlin, a déclaré mardi le chef de la police judiciaire de Basse-Saxe, Friedo de Vries, au cours d'une conférence de presse.

Il s'agit d'"un événement majeur dans l'histoire criminelle allemande", s'est félicitée la ministre de l'Intérieur de cette région, Daniela Behrens. La suspecte et ses deux complices présumés Ernst-Volker Staub et Burkhard Garweg sont recherchés depuis les années 1990 pour leur participation supposée à la RAF, un groupe d’extrême gauche qui prônait la lutte armée et qui a tué une trentaine de personnes essentiellement à partir de 1971 et pendant plus de vingt ans. Ils sont décrits comme ayant appartenu à la "troisième génération" de l'organisation, celle des successeurs des créateurs du groupe pour la plupart arrêtés dans les années 70.

L'enquête de la police de Basse-Saxe contre ces trois personnes concerne des faits de criminalité de droit commun : tentative de meurtre et divers vols qualifiés et tentatives de vols, entre 1999 et 2016. Elles sont soupçonnées de les avoir commis surtout pour pouvoir assurer leur train de vie. Qualifiant de "grand succès" l'arrestation de "la terroriste présumée", la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser a souligné que l'Etat de droit avait "montré sa persévérance et son endurance : personne ne devrait se sentir en sécurité dans la clandestinité". - "Très sympathique" -