Attentat du quartier Opéra: l'ombre de la Tchétchénie sur l'ouverture du procès

Né en Tchétchénie le 22 octobre 1997, l'accusé raconte avoir été "sensibilisé" à la "cause syrienne" dans la foulée de la guerre civile qui a éclaté en Syrie en 2011. "J'ai voulu en discuter avec ma famille parce que nous avions vécu des choses similaires" en Tchétchénie, explique-t-il.

Ses proches sont cependant loin de partager son point de vue.

"Je pensais qu'ils seraient aussi émus que moi" par le sort de la population syrienne "mais pas du tout", se souvient-il, debout dans le box de la petite salle du palais de justice.

En 2001, sa famille fuit la république russe du nord-Caucase, alors en guerre, passant par l'Autriche avant d'arriver en France. Abdoul-Hakim Anaiev a quatre ans.

A la barre, se mère évoque les crimes de la seconde guerre de Tchétchénie dont elle a été témoin.

"Les choses qu'on a vécues, je pensais les avoir oubliées", poursuit-elle, émue. "Je ne voulais plus être Tchétchène".

Son fils, dos courbé, main droite couvrant son visage, essuyant ses yeux avec un mouchoir, ne la regarde plus.

"Pour moi, il n'y a aucun rapport" entre les causes syrienne et tchétchène, martèle la femme, ajoutant: "Je sais pourquoi on a combattu (...), pour libérer notre peuple. Ce qui se passe en Syrie, ça touche à la géopolitique, c'est une question qui ne nous concerne pas".

"Il n'y a pas d'État islamique en Tchétchénie", fait-elle valoir en fustigeant ceux qui, "au niveau de la religion", veulent "réunir des peuples qui sont différents".

"Beaucoup de Tchétchènes ont rejoint l'État islamique", rétorque Abdoul-Hakim Anaiev.

- "Terreau idéal" -

Quel rôle la cause tchétchène a-t-elle joué dans le processus de radicalisation de l'accusé ?

"Deux guerres, c'est un terreau idéal pour la montée en puissance d'un islam radical", confirme devant la cour une commissaire de police de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), auditionnée sous couvert d'anonymat.

"La diaspora est forcément et durablement marquée par ces conflits", ajoute-t-elle, indiquant que la communauté tchétchène reste "sensible aux thèses de la patrie et de la défense contre l'oppresseur", avec une "cause indépendantiste poussée par le jihad global".

Abdoul-Hakim Anaiev insiste sur ses origines pour condamner les actes de Khamzat Azimov, dont il ne prononce pas le nom.

"N'importe quel Tchétchène considèrerait ces gens-là comme des déchets (...). Lorsqu'ils commettent ces actes-là, ils renient leurs origines", souligne-t-il.

Le jour de son interpellation, au lendemain de l'attentat, il portait un tee-shirt floqué d'une kalachnikov et du slogan "Defend Grozny", la capitale de la Tchétchénie.

Le procès doit durer jusqu'au 31 octobre.