Au Conseil de l'Europe, Assange plaide pour la liberté d'informer

Le fondateur de WikiLeaks, qui a passé les 14 dernières années d'abord cloîtré dans l'ambassade d’Équateur à Londres puis en détention à Belmarsh, une prison proche de la capitale britannique, est arrivé à 08H00 (06H00 GMT) à l'institution basée à Strasbourg, dans l'est de la France.

Auditionné par une commission enquêtant sur "la détention et la condamnation de Julian Assange et leurs effets dissuasifs sur les droits de l'homme", il a été applaudi à son installation devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), levant le poing en réaction.

"Je regrette l'ampleur du terrain perdu pendant cette période. A quel point dire la vérité a été stigmatisé, attaqué, affaibli et diminué. Je vois davantage d'impunité, de secret, de représailles pour avoir dit la vérité et plus d'autocensure", a-t-il déclaré dans un long propos introductif.

FREDERICK FLORIN

"Je veux être parfaitement clair: je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui, après des années d'incarcération, parce que j'ai plaidé coupable d'avoir fait du journalisme", a-t-il poursuivi.