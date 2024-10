Au Conseil de l'Europe, Assange témoigne pour la première fois depuis sa libération

Le débat se fera sur la base d'un rapport, porté par l'élue islandaise Thorhildur Sunna Aevarsdottir (Parti pirate), qui qualifie de "disproportionnées" les poursuites et condamnations subies par l'Australien de 53 ans, et le décrit comme un "prisonnier politique".

Il doit être auditionné par une commission enquêtant sur "la détention et la condamnation de Julian Assange et leurs effets dissuasifs sur les droits de l'homme".

Julian Assange, qui a publié à partir de 2010 sur WikiLeaks des centaines de milliers de documents classifiés concernant les activités militaires et diplomatiques des Etats-Unis, ainsi que des récits d'exécutions extrajudiciaires et de collecte de renseignements contre les alliés de Washington, reste une personnalité sujette à débat.

Ses partisans le saluent comme une figure de la liberté d'expression et du journalisme d'investigation, persécuté pour avoir révélé des informations.

Ses détracteurs, eux, le voient comme un blogueur imprudent dont la décision de publier des documents ultrasensibles a mis des vies en danger et a gravement compromis la sécurité des Etats-Unis.

En juin dernier, un accord de plaider-coupable avec la justice américaine lui a permis de quitter le Royaume-Uni en direction de Saipan, un territoire américain du Pacifique, où une juge l'a condamné à une peine de prison, déjà purgée lors de sa détention provisoire.

Il a alors été libéré et a regagné l'Australie, et ne s'est plus exprimé en public depuis, son épouse expliquant qu'il avait besoin d'intimité et de temps pour se rétablir.

"Il participe à cette session en personne du fait de la nature exceptionnelle de l'invitation", a déclaré WikiLeaks dans un communiqué sur le réseau social X, soulignant "le soutien reçu de la part de l'APCE et de ses membres ces dernières années".

Ses propos devant le Conseil de l'Europe pourraient, selon des observateurs, mettre à mal la demande de grâce présidentielle qu'il a adressée à Joe Biden pour effacer sa peine pour obtention et divulgation d'informations sur la sécurité nationale.