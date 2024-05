Au débat face à Bardella, "les masques sont tombés", estime Attal

"On a 150.000 entreprises qui exportent, Ça veut dire très concrètement que ça leur couperait les jambes", a-t-il ajouté.

"On a vu ensuite une proposition faite, je cite, de +doubles frontières+ dont à la fin, on n'a toujours pas compris ce qu'elles revêtaient": "transformer toutes les frontières terrestres de la France en péage de Saint-Arnoult (un péage très fréquenté de la région parisienne, ndlr) un week-end de chassé-croisé alors qu'on a un demi-million de Français qui tous les jours traversent la frontière" ou "juste faire ce qu'on fait déjà aujourd'hui?", a-t-il demandé.

Le débat "a permis de confronter démocratiquement, respectueusement deux visions radicalement différentes", selon Gabriel Attal. Celle du RN qui "semble considérer" que face aux défis climatiques ou de la guerre en Ukraine, "on sera plus fort en étant plus seul, en s'isolant, en se repliant sur nous-mêmes", et celle de la candidate de la majorité Valérie Hayer "qui est qu'au contraire, on sera plus fort en étant plus uni avec nos partenaires européens, que c'est l'union qui fait la force".