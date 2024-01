Au moins 25 blessés après un accident chimique dans la ville allemande de Constance

Les employés d'une entreprise qui produit des solutions de préparation de fruits pour l'industrie alimentaire ont détecté la présence d'un gaz corrosif et vaporeux. Ce gaz s'échappait d'un réservoir situé au sous-sol.

Il s'agissait d'une "situation potentiellement mortelle", mais un employé a réagi rapidement et a fait ce qu'il fallait, selon la porte-parole des pompiers. Il portait une protection complète et a utilisé un chariot élévateur pour déplacer la citerne hors du bâtiment, où le gaz qui fuyait a pu s'évaporer et ne plus causer de dégâts. Il n'y a eu aucun danger pour la zone environnante ou les résidents proches et l'employé est lui aussi indemne.