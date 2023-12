Au moins 61 migrants disparus dans un naufrage au large de la Libye

Au moins 61 migrants sont portés disparus et présumés morts après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye, a indiqué à l'AFP le bureau de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Libye.

"Un grand nombre de migrants, environ 61, sont présumés avoir péri à cause de fortes vagues", ayant submergé leur embarcation "partie de Zouara, dans le nord-ouest de la Libye avec 86 migrants à son bord", selon la même source.

Il s'agit en majorité de ressortissants du Nigeria, de Gambie et d'autres pays d'Afrique, et parmi les victimes "figurent des enfants et des femmes", a-t-on ajouté.