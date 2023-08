Au moins cinq civils tués après les attaques russes en Ukraine mercredi

Au moins cinq civils ont été tués et 15 autres blessés lors d'attaques russes contre l'Ukraine mercredi, ont indiqué les autorités locales. Selon elles, l'armée russe a déployé des missiles de croisière, des drones et de l'artillerie, touchant plusieurs régions du pays.

Deux personnes sont ainsi mortes mercredi matin à la suite d'une attaque "massive" de drones et de missiles sur Kiev, la plus importante "depuis le printemps" selon les autorités militaires de la capitale ukrainienne. Six autres civils ont été blessés.

Il y a également eu des victimes dans la région de Donetsk, occupée par la Russie. Selon les procureurs ukrainiens, deux gardes de nuit d'une ferme ont été tués dans le village de Bahatyr, après que le lieu a été frappé par un missile. Dans le village voisin de Kurakhove, sept autres personnes ont été blessées.