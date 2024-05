Au moins cinq morts dans des frappes russes sur Kharkiv et dans le sud de l'Ukraine

À Kharkiv, "selon les données préliminaires, quatre personnes ont été tuées" et deux sont portées disparues, a indiqué le gouverneur Oleg Synegoubov sur Telegram. "L'armée russe a effectué au moins quinze frappes" sur cette ville, la deuxième d'Ukraine, située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe.

Kharkiv, qui comptait près de 1,5 million d'habitants avant l'invasion russe lancée en février 2022, subit des bombardements persistants.

Le 10 mai, la Russie a lancé une nouvelle attaque terrestre contre sa région, occupant plusieurs villages et réalisant ses plus importants gains territoriaux depuis la fin 2022 alors que l'Ukraine est affaiblie par un manque de troupes et des retards importants des livraisons d'aide militaire occidentale.

Depuis le début de ce nouvel assaut, près de 11.000 civils ont été contraints de quitter leur domicile dans la région, a déclaré jeudi le gouverneur Synegoubov.