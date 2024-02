Au moins cinq morts dans une attaque russe "massive" sur l'Ukraine

"Énième attaque massive contre notre Etat. Six régions ont été visées par l'ennemi", a déclaré le président Volodymyr Zelensky sur Telegram.

Plusieurs vagues de missiles et de drones se sont abattus sur le pays, faisant au moins trois morts à Kiev et un autre à Mykolaïv (sud), selon les autorités respectives, et infligeant des dommages à des sites résidentiels.