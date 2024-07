Au moins huit personnes poignardées près de Liverpool: un homme a été interpellé

Les services d'urgence ont été appelés ce lundi sur le lieu de "l'incident majeur" dans une propriété de la Hart Street, dans la ville de Southport, vers 11h50 (12h50 en Belgique).

Selon le North West Ambulance Service (NWAS), "plusieurs attaques au couteau" ont eu lieu et la police indique que "plusieurs blessés ont été signalés et plus de détails seront confirmés aussi vite que possible." On apprend vers 16h que huit personnes au moins sont concernées.